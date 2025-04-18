На Камской ГЭС завершены работы очередного этапа реконструкции сети генераторного напряжения

На Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») с опережением графика завершены работы по замене оборудования сети генераторного напряжения во втором блоке машинного зала. Реконструкция проводится в рамках программы комплексной модернизации РусГидро.

В каждом из четырех машинных залов гидроэлектростанции установлено генераторное распределительное устройство, состоящее из 8 полусекций — по 2 в каждом блоке машинного зала. Работники ГЭС и подрядных организаций заменили изоляторы 10,5 кВ, вакуумные генераторные выключатели, генераторные и реакторные разъединители, дугогасящие реакторы и токопровода. Панели дифференциальной защиты шин генераторного напряжения заменены на новые, выполненные на микропроцессорных устройствах.