На Камской ГЭС завершены работы очередного этапа реконструкции сети генераторного напряжения
На Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») с опережением графика завершены работы по замене оборудования сети генераторного напряжения во втором блоке машинного зала. Реконструкция проводится в рамках программы комплексной модернизации РусГидро.
В каждом из четырех машинных залов гидроэлектростанции установлено генераторное распределительное устройство, состоящее из 8 полусекций — по 2 в каждом блоке машинного зала. Работники ГЭС и подрядных организаций заменили изоляторы 10,5 кВ, вакуумные генераторные выключатели, генераторные и реакторные разъединители, дугогасящие реакторы и токопровода. Панели дифференциальной защиты шин генераторного напряжения заменены на новые, выполненные на микропроцессорных устройствах.
«В настоящее время ведутся работы по подготовке к завершающему этапу работ по замене оборудования сети генераторного напряжения в последнем, 4 блоке ГЭС. Полный объем работ по модернизации сети генераторного напряжения на Камской ГЭС будет выполнен до конца 2025 года. Мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро), пермской компании «Технология-Сервис» и ООО НВФ «СМС», - отметил главный инженер Камской ГЭС Алексей Бурнышев.