На Волжской ГЭС после капитального ремонта введен в эксплуатацию гидроагрегат №11

На Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершен капитальный ремонт гидроагрегата №11 установленной мощностью 125,5 МВт, который успешно введен в эксплуатацию.

В соответствии с действующими нормативными требованиями, после года эксплуатации, гидроэнергетики проверили генератор и вспомогательное оборудование. Кроме того, был выполнен текущий ремонт гидротурбины, которая была заменена ранее, в 2009 году.

Основные работы по капитальному ремонту гидроагрегата выполнили специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро).

Это третий по счету гидроагрегат, который был отремонтирован в текущем году. Всего в 2025 году энергетики Волжской ГЭС запланировали капитальный ремонт шести и текущий ремонт пятнадцати гидроагрегатов.

Все капитальные ремонты направлены на повышение безопасности и надежности работы основного оборудования станции.