Правительство направит 8 млрд рублей на восстановление электросетей в новых регионах

В Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в 2025 году из резервного фонда Правительства будет направлено около 8 млрд рублей на мероприятия по модернизации распределительных электросетей. Распоряжение об этом подписано.

С помощью федерального финансирования предполагается обновить 46 распределительных сетей в различных районах четырёх регионов. Некоторые сети ждёт капитальный ремонт. Также планируется провести замену трансформаторов на ряде подстанций. Для этого будет закуплено 135 единиц специализированной техники, а также инструменты, специальная одежда и средства индивидуальной защиты.

«Рассчитываем, что такое решение поможет эффективной интеграции наших исторических территорий в общее пространство страны. И в целом будет способствовать социально-экономическому развитию новых российских субъектов», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 18 апреля.

Мероприятия ведутся в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, которая была утверждена Правительством в апреле 2023 года.