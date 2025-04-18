«Россети Московский регион» осуществили подключение водозаборного узла в Павловском Посаде

5 часов назад
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Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Энергетики филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» подключили к электросетям водозаборный узел в деревне Ефимово Павлово-Посадского городского округа. Присоединение осуществлено по третьей категории надежности с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 21 кВт. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществлено технологическое присоединение - 0,4 кВ.

Для осуществления присоединения энергетики построили две воздушных линии напряжением 10 и 0,4 кВ на железобетонных опорах, протяженностью 40 м, установили линейный разъединитель 100 А, смонтировали трансформаторную подстанцию мачтового типа 40 кВА.

Выполненные работы на социально значимом объекте обеспечат бесперебойным водоснабжением 600 жителей деревни Ефимово.

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