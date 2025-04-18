Генеральный директор «Россети Волга» проконтролировал работу ключевых энергообъектов Оренбурга

Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов совершил рабочий объезд ключевых энергообъектов Оренбургской области, чтобы лично оценить уровень безопасности и готовность инфраструктуры к бесперебойной работе. Основное внимание было уделено соблюдению норм эксплуатации, техническому состоянию оборудования и мерам по предотвращению аварийных ситуаций.

В ходе инспекции глава компании побывал на подстанциях Центрального производственного отделения филиала «Оренбургэнерго», в частности проконтролировал ход ремонтных работ на подстанции 110 кВ «Индустриальная». На объекте мощностью 31 МВА установлен новый трансформатор, смонтированы шинные мосты и порталы, настроена системы релейной защиты и автоматики. Весь объем работ оренбургские энергетики планируют завершить 21 апреля 2025 года.

Александр Гаврилов также пообщался с техническим персоналом и проверил выполнение регламентов безопасности. Особый акцент был сделан на готовности энергетиков к действиям в нештатных ситуациях.