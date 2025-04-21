Более 700 потребителей Луховиц получили надежное электроснабжение

Энергетики в апреле этого года обеспечили надежное электроснабжение водопроводной насосной станции, а также более 700 потребителей в Луховицах – жителей шести многоквартирных домов на улицах: Тимирязева, Зубочева, Первомайской.

В ходе работ специалисты «Мособлэнерго» выполнили ремонт на кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ. Энергетики заменили участок кабеля и смонтировали две соединительные муфты. Общая протяженность КЛ-10 кВ составляет более 365 метров, она обеспечивает электроснабжение потребителей от распределительной трансформаторной подстанции ТП-63.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.