Более 700 потребителей Луховиц получили надежное электроснабжение

21 апр. 2025, 13:44
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
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Энергетики в апреле этого года обеспечили надежное электроснабжение водопроводной насосной станции, а также более 700 потребителей в Луховицах – жителей шести многоквартирных домов на улицах: Тимирязева, Зубочева, Первомайской.

В ходе работ специалисты «Мособлэнерго» выполнили ремонт на кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ. Энергетики заменили участок кабеля и смонтировали две соединительные муфты. Общая протяженность КЛ-10 кВ составляет более 365 метров, она обеспечивает электроснабжение потребителей от распределительной трансформаторной подстанции ТП-63.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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