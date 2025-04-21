Энергетики повысили надежность электроснабжения котельной и двух МКД в с. Стремилово

В середине апреля специалисты «Мособлэнерго» провели работы по реконструкции линии электропередачи для повышения надежности электроснабжения двух многоквартирных домов, в которых проживает порядка 30 человек, и котельной № 18 в селе Стремилово муниципального округа Чехов.

В рамках Программы капитального ремонта энергетики модернизировали кабельно-воздушную линию КВЛ-0,4 кВ на ул. Садовая, проложенную от трансформаторной подстанции ТП-205. В ходе работ было установлено 17 новых опор СВ-95-3, смонтировано 400 метров самонесущего изолированного провода СИП-2 вместо неизолированного провода А-50 и заменены два участка кабельной линии протяженностью по 60 метров каждый.

Мероприятия проведены специалистами компании в течение трех дней и позволили повысить качество и надежность электроснабжения запитанных от данной линии абонентов и снизить риск возникновения технологических нарушений в сетях.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в м.о. Чехов специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 5,6 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 11 подстанций и трех зданий ТП. В охранной зоне ЛЭП запланирована расчистка восьми гектаров от древесно-кустарниковой растительности. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся специалистами компании, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.