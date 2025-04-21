На Ленинградской АЭС приступили к армированию фундамента под 179-метровую башенную испарительную градирню

Самый высокий объект 47 региона обеспечит эффективную и безопасную эксплуатацию энергоблока №3 Ленинградской АЭС-2.

На площадке сооружения третьего энергоблока с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 началось устройство кольцевого фундамента под башенную испарительную градирню. После окончания строительства градирня станет самым высоким объектом в Ленинградской области и вторым по высоте после небоскреба Лахта Центра объектом в Санкт-Петербурге.

В настоящее время строители армируют основание под оболочку градирни. В общей сложности для устройства фундамента им потребуется порядка полутора тысяч тонн арматуры диаметром от 8 до 40 миллиметров и почти пять с половиной тысяч кубометров бетона. Последний будут готовить на бетонном заводе в непосредственной близости от площадки нового блока. Это позволит оперативно доставлять готовую смесь к градирне.

Для приготовления бетона специалисты будут использовать портландцемент. Бетонные смеси из этого материала отличаются высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью и прочностью и применяются при строительстве особо важных и сложных объектов – метро, дамб и мостов.

«Бетон высокого класса вкупе с жестким армокаркасом, а также предварительно выполненное основание из 760 буронабивных свай, станут надежной опорой для 179-метровой градирни и размещенного внутри нее оборудования. Помимо кольцевого фундамента под вытяжную башню в этом году нам предстоит выполнить отдельные фундаменты под каждую из 50 стоек железобетонной наклонной колоннады градирни и фундамент и стены под ее водосборный бассейн», - рассказал Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2.

К возведению непосредственно самой вытяжной башни строители приступят в следующем году. Для бетонирования оболочки внутри будущей градирни смонтируют башенный кран, при проведении работ будет использоваться самоподъемная скользящая опалубка. Последняя позволит обойтись без разборки строительной конструкции и установки ее на новом месте, что значительно оптимизирует процесс бетонирования. Применение такой опалубки скажется и на качестве проведения работ: за счет непрерывной заливки бетонной смеси вытяжная башня будет монолитной. Это повысит общую прочность градирни.

Башенные испарительные градирни являются элементами системы оборотного водоснабжения атомной станции. Они нужны для отвода тепла от конденсаторов турбин. В контуре принудительной циркуляции «конденсаторы-градирня» используется вода, не контактирующая с водой первого контура реактора. Поэтому водяной пар, выходящий из градирни в окружающую среду, не содержит радиоактивных веществ, опасаться его не нужно.

Использование в проекте ВВЭР-1200 башенных испарительных градирен позволяет существенно уменьшать забор воды из Финского залива для нужд атомной станции и снижать воздействие на него. Согласно выполненным расчетам, начиная с 2021 года, когда в работу был введен второй по счету ленинградский энергоблок ВВЭР-1200 с оборотными системами технического водоснабжения, забор воды из Финского залива для нужд Ленинградской атомной станции сократился на треть. Нагрузка на окружающую среду снижается и за счет установки в градирнях специальных водоуловительных устройств. Они принудительно возвращают в контур более 99,99% всей поступающей вовне капельной влаги.

В настоящее время на Ленинградской АЭС-2 эксплуатируются две башенных испарительных градирни высотой 150 м энергоблока №1 и одна башенная испарительная градирня высотой 167 м энергоблока №2. После окончания сооружения второй очереди ВВЭР-1200, включающей в себя энергоблоки №3 и 4, градирен будет пять.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 44ЛеЛенинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения III+ ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000 Ленинградской АЭС. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии, что позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.