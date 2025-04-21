Объявлены победители Hi-Tech Building Awards 2025

15 апреля стали известны лауреаты ежегодной отраслевой премии Hi-Tech Building Awards, которая проходила в рамках выставки-форума HI-TECH BUILDING. В этом году профессиональный конкурс прошел уже в одиннадцатый раз.

Hi-Tech Building Awards дает возможность компаниям-инсталляторам из России и стран СНГ представить индустрии и широкому кругу потребителей свои проекты и технологические решения по оснащению жилых пространств современными системами управления «Умный дом». Миссия премии – формировать среди пользователей понимания, доверия и потребности в использовании систем «Умный дом».

В 2025 году участники соревновались в трех номинациях для профессионалов (Pro Install): «Квартира», «Частный дом», «Жилой комплекс/здание». В зависимости от сложности проекта номинации были поделены на две категории. «Бизнес» –сложные решения домашней автоматизации, созданные с учетом большинства индивидуальных потребностей заказчиков. «Элит» – авторские проекты с неограниченным бюджетом, в которых внедрены всевозможные системы управления «умным домом».

Оценивало работы профессиональное жюри, состоящее из отраслевых экспертов, представителей СМИ. Лучшими признаны проекты, набравшие наибольшее число голосов.

Номинация «КВАРТИРА. БИЗНЕС»

«Умная квартира в ЖК «Парк Рублёво» (TECHINHOUSE)

Номинация «КВАРТИРА. ЭЛИТ»

Проект «Медный» («Умное будущее»)

«Патрики Лайф» (Инженерная компания SDK)

Номинация «ЧАСТНЫЙ ДОМ. БИЗНЕС»

«Умный дом в коттеджном поселке «Новое Николино» (Magic House)

Номинация «ЧАСТНЫЙ ДОМ. ЭЛИТ»

«Умный дом в элитном коттеджном посёлке «Довиль» (TECHINHOUSE)

Специальный приз за «Монобрендовое решение» – компания AWADA

Номинация «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС. ОПТИМУМ»

«Домашняя автоматизация ЖК RiverSky и ЖК Foriver» (ЛИИС)

«Умный многоквартирный дом Z-Town» (АйТек)

Специальный приз «За вклад в развитие индустрии» вручен компании iRidi.

«Ежегодно премия объединяет ведущих компаний-инсталляторов со всей страны. Их проекты служат наглядным подтверждением того, что в стране создаются и реализуются продуманные и удобные жилые пространства с применением систем «умный дом», закладывается прочное основание для дальнейшего развития индустрии», – прокомментировал руководитель премии Юрий Цеберс.

Итоги премии и проекты-победители доступны на сайте выставки.

Организатор выставки-форума – МИДЭКСПО. Партнер – 3R.