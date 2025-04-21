Сергей Воропанов посетил строительную площадку «энергетического гиганта» Подмосковья Загорской ГАЭС-2

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов совместно с Председателем Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олегом Гаджиевым посетили строительную площадку крупнейшего подмосковного объекта энергетики — Загорской ГАЭС-2. Объект является приоритетным проектом компании «РусГидро, его строительство ведётся вблизи действующей Загорской ГАЭС (филиала «РусГидро») в Сергиево-Посадском городском округе. После ввода в эксплуатацию всех 4-х гидроагрегатов ГАЭС-2 обе станции станут единым целым. Объект вошёл в Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы.

«Строительство Загорской ГАЭС-2 будет завершено через три года, но уже сейчас понятен масштаб сооружения. Объём нижнего бассейна — 11 млн кубометров воды. Электростанция после запуска позволит на 42% увеличить количество вырабатываемой электроэнергии, а общая мощность объекта превысит 2 ГВт. Таким образом, мощности Загорской ГАЭС-2 позволят частично решить вопрос дефицита электроэнергии, который актуален не только для Москвы и Московской области, но и для всей территории Центральной России», — прокомментировал Сергей Воропанов.

Сегодня по оценке Системного оператора дефицит маневренной регулирующей мощности в Центральном регионе России составляет более 3,0 млн кВт, в том числе в Москве и Московской области — около 2 млн кВт.

В ходе визита Загорской ГАЭС-2 было отмечено, что строительство объекта ведётся в соответствии с графиком. До 4 квартала этого года продолжится выравнивание здания станции, далее — установка оборудования, разбор временной перемычки с нижним бассейном. Запуск в работу второй очереди электростанции запланирован на 2028 год.

Таким образом, строительство Загорской ГАЭС-2 — это масштабный проект, ключевое звено в решении проблемы энергодефицита Центральной России и важная часть Федеральной программы развития энергетики.

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) — гидроэлектростанция, используемая как для генерации электроэнергии, так и для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.

Ночью, когда спрос на электроэнергию падает, гидроагрегаты ГАЭС работают как насосы, перекачивая воду из нижнего бассейна станции в верхний, тем самым забирая излишки из энергосистемы. В часы максимальных нагрузок вода через гидроагрегаты срабатывается обратно, обеспечивая дополнительную выработку электроэнергии.