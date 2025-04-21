Северная магистраль провела «День инноваций» для предприятий – разработчиков техники и технологий

21 апреля 2025 года отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Для развития инновационной культуры и распространения лучших практик на железных дорогах ежегодно проводятся «Дни инноваций ОАО «РЖД» – встречи с предприятиями-разработчиками технологий и техники для транспортной отрасли. В минувшую пятницу встреча состоялась в Центре инновационного развития Северной железной дороги. Участие в ней приняли представители компаний в области машиностроения, связи, энергетики, информационных технологий, научные организации. На выставочной сессии они продемонстрировали перспективные разработки и технологические решения для применения в структурных подразделениях железной дороги. В рамках «Дня инноваций» железнодорожники рассмотрели 64 проекта, 35 из них отобраны для реализации.

СЖД расширяет применение инновационной продукции российских предприятий. По итогам I квартала 2025 года на магистрали реализовано 10 инновационных проектов. В 2023–2024 годах железнодорожники внедрили 50 инновационных проектов, экономический эффект от их реализации составил 398 млн рублей.

«Востребованность инновационных инструментов на магистрали растет. Мы на постоянной основе привлекаем к созданию инновационных технологий российские предприятия, информируем их о потребностях железной дороги. Успешно внедрен ряд важнейших разработок в путевом комплексе, в сфере энергетики, в хозяйстве железнодорожной автоматики и др. Проекты, презентации которых мы увидели сегодня, также в будущем найдут себе применение на Северной железной дороге», – отметил главный инженер СЖД Алексей Кошубаров.

В «День инноваций» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного развития между Северной железной дорогой и ООО «Компания Дизель», которая занимается разработкой и сервисным обслуживанием дизель-генераторных установок для железнодорожной инфраструктуры, электростанций и аварийных источников питания, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.