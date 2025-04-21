В Ростовской области проведут капитальный ремонт здания филармонии

Капитальный ремонт здания Ростовской государственной филармонии проведут в г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 170, сообщает RosTender.info. Для выбора исполнителя разместили открытый конкурс. Поучаствовать можно до 5 мая.

Ростовская государственная филармония определяет для себя главную миссию — развивать и популяризировать академическое, фольклорное и эстрадно-джазовое направления музыкального искусства. Поэтому репертуар отличается огромным разнообразием самых разных концертов. В здании проведут перепланировку помещений буфета, устройство зоны отдыха, устройство технического помещения для мультимедийного экрана, отделку помещений, облицовку фасадов мрамором и гранитом и другие работы. Стоимость работ — 498 млн рублей.