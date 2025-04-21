На Барсучковской МГЭС введен в работу третий гидроагрегат после планового капитального ремонта

На Барсучковской малой ГЭС Каскада Кубанских ГЭС (филиал РусГидро) введен в работу после планового капитального ремонта третий гидроагрегат мощностью 1,75 МВт. Это первый капитальный ремонт горизонтального гидроагрегата с поворотно-лопастным рабочим колесом на станции, введенной в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Во время ремонта специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» полностью разобрали гидроагрегат, провели экспертизу деталей и узлов, проверили изоляцию статора и ротора, провели ремонт генератора турбины, рабочего колеса, вспомогательных узлов и систем, устранили кавитационные повреждения лопастей рабочего колеса. Выполнили замену манжетных уплотнений, обновили лакокрасочное покрытие генератора, собрали гидроагрегат и ввели в работу.

«Плановые капитальные ремонты гидроагрегатов на Каскаде Кубанских ГЭС проводятся каждые пять-семь лет для поддержания высокой надежности оборудования и восстановления его проектных характеристик. Всего в 2025 году в соответствии с программой ремонтов на Каскаде Кубанских ГЭС выполнят плановый капитальный ремонт семи гидроагрегатов на шести гидроэлектростанциях: Барсучковской МГЭС, ГАЭС, ГЭС-1, ГЭС-2, Свистухинской и Новотроицкой ГЭС», - рассказал директор Каскада Кубанских ГЭС Виталий Шульженко.

Барсучковская малая ГЭС мощностью 5,25 МВт построена РусГидро на Большом Ставропольском канале. Строительство её началось в 2018 году. Барсучковская МГЭС отвечает самым высоким экологическим требованиям, воздействие станции на окружающую среду практически отсутствует – благодаря расположению на существующем гидротехническом сооружении дополнительное затопление земель не производилось. Режим работы малой ГЭС – по водотоку, таким образом водный режим ниже по течению не изменяется. Для предотвращения попадания рыбы в гидротурбины станции на водоприемнике смонтировано рыбозащитное устройство.