«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 6 000 жителей Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» модернизировали подстанцию 110 кВ, обеспечивающую электроснабжение жителей Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской области.
Энергетики заменили на объекте силовой трансформатор 10 МВА на более мощный – 16 МВА – и увеличили общую мощность подстанции до 26 МВА. Модернизация выполнена в рамках программы «Россети Ленэнерго» по замене перегружаемых трансформаторов.
«В результате модернизации повышена надежность электроснабжения более шести тысяч жителей населенных пунктов в двух районах Ленинградской области: Малое Карлино, СНТ «Здоровье-3», СНТ «Николаевское», СНТ «Электронмаш», СНТ «Орбита», СНТ «Красногорское». Также улучшено качество подачи электроэнергии индустриальному парку «Ломоносовский» и складскому комплексу крупного спортивного магазина», – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.