«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 6 000 жителей Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской области

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» модернизировали подстанцию 110 кВ, обеспечивающую электроснабжение жителей Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской области.

Энергетики заменили на объекте силовой трансформатор 10 МВА на более мощный – 16 МВА – и увеличили общую мощность подстанции до 26 МВА. Модернизация выполнена в рамках программы «Россети Ленэнерго» по замене перегружаемых трансформаторов.