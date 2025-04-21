«Россети Волга» помогает развитию сотовой связи

Специалисты филиала «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение оборудования новых станций сотовой связи в поселке Новопушкинское, селе Петропавловка Энгельсского и Новоузенского районов. В населённых пунктах проживают около 3 000 человек.

Суммарная электрическая мощность 30 кВт, необходимая для работы оборудования мобильной связи, поступает с подстанций 110/6 кВ «Орошение-3» и 35/10 кВ «Петропавловка». В связи с присоединением новых объектов энергетики заменили линейную изоляцию на ответвительных опорах с целью усиления электрической сети. Учет потребления электрической энергии организовали с помощью трехфазных счетчиков прямого включения с дистанционной передачей данных и встроенным устройством контроля мощности.

Введение в эксплуатацию новых объектов телекоммуникационной инфраструктуры позволяет расширить зону уверенного приема сигнала сотовой связи, повысить качество голосовой коммуникации и мобильного доступа в интернет, расширяет возможности работы с современными цифровыми сервисами.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220 или 220 для мобильных устройств. Звонок бесплатный.