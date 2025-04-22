Эдуард Шереметцев принял участие в работе форума «РЕЛАВЭКСПО - 2025»

На пленарном заседании по теме «Цифровизация и технологическая независимость электроэнергетики России» замминистра подчеркнул, что достижению технологического суверенитета уделено особое внимание в принятой Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года.

В течение ближайших шести месяцев планируется разработать конкретный план по реализации стратегии. В нём, в том числе, будут предусмотрены меры по усилению независимости в цифровой сфере.

В настоящее время в отрасли активно внедряется искусственный интеллект:

Если в 2022 году ИИ использовали 29% компаний, то к концу 2024 года этот показатель достиг 58%.

Согласно прогнозам, к 2027 году около 70% предприятий ТЭК будут применять технологии ИИ в различных процессах.

Такие технологии помогают точнее управлять процессами, повышают эффективность оборудования и уровень подготовки специалистов.

Для поддержки инновационных проектов в стране работают Индустриальные центры компетенций в электроэнергетике и нефтегазовом секторе.