Генеральный директор компании «Электрорешения» (бренд EKF) выступил на ежегодном собрании Ассоциации «Честная позиция»

Генеральный директор компании «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, Дмитрий Кучеров принял участие в ежегодном собрании Ассоциации «Честная позиция». Мероприятие было приурочено к 10-летнему юбилею объединения и собрало руководителей и собственников ведущих компаний, крупных корпоративных потребителей и представителей государственных органов власти из разных уголков России.

Дмитрий Кучеров представил доклад на тему «Эффективная работа с кадрами: как привлекать и удерживать лучших специалистов». В условиях острой нехватки квалифицированных кадров и «войны талантов» традиционные HR-методы перестают работать. Особо остро эта проблема затронула электротехническую отрасль. Поэтому доклад вызвал большой интерес у участников собрания.

В своем выступлении Дмитрий Кучеров обозначил три ключевых принципа эффективной работы с кадрами:

Развитие людей = рост бизнеса. Раскрытие потенциала каждого сотрудника помогает развивать и улучшать компанию. Обучение как валюта. Система наставничества увеличивает продуктивность. Цифровой HR. Современные технологии позволяют объективно анализировать результаты и эффективно управлять персоналом.

Особое внимание Дмитрий Кучеров уделил адаптации новых сотрудников и поддержке их профессионального роста. В ООО «Электрорешения» практикуются «карьерные пятницы» — встречи, на которых сотрудники, достигшие успеха за год или несколько лет, делятся своими советами и секретами с остальными. Это помогает коллегам понять, что в компании есть возможности для развития и продвижения.

Также важно выстраивать карьерные маршруты, чтобы сотрудники чётко осознавали, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить повышение. Не менее значимо и развитие корпоративной культуры, включая кросс-функциональную работу, совместные мероприятия, традиции, праздники и спортивные сообщества.

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) уделяет большое внимание развитию своих сотрудников и созданию комфортной рабочей атмосферы. Регулярная оценка потенциала каждого сотрудника, индивидуальные планы развития, регулярные встречи сотрудника и руководителя по целям и развитию, непрерывное обучение (корпоративный университет, программы наставничества, программы для стажёров) способствуют созданию сильной и сплочённой команды, которая двигает бизнес вперёд.

Кроме того, в компании проводятся регулярные опросы удовлетворённости, по итогам которых формируются планы действий по устранению барьеров и проблемных зон. Открытая, демократичная коммуникация внутри компании, эффективная программа адаптации новичков, горизонтальные связи между отделами и локациями, вдохновляющие мероприятия для сотрудников — всё это укрепляет корпоративную культуру и способствует достижению общих целей.

Немаловажную роль играют и условия труда. Компания регулярно проводит мониторинг условий труда в офисе и на заводах, заботится о благополучии сотрудников на производстве, обеспечивая комфортные комнаты отдыха, спортивные мероприятия и социальную поддержку.

EKF – международный бренд электрооборудования, комплексных энергоэффективных решений по электроснабжению и автоматизации промышленных предприятий, гражданских и инфраструктурных объектов. Также под брендом EKF разрабатывается программное обеспечение: умный дом EKF Connect Home и IIoT EKF Connect Industry для промышленности.

В актив компании ООО «Электрорешения», которая представляет бренд EKF в России, входят 2 производственные площадки во Владимирской области, сеть логистических центров, а также собственный отдел R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов.