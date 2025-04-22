Министр транспорта Ростовской области рассказала о планах по строительству обхода Новочеркасска

В Ростовской области планируют построить обход города Новочеркасска. О планах по возведению новой автомобильной дороги сообщила заместитель губернатора - министр транспорта региона Алёна Беликова в своем официальном Telegram-канале во вторник, 22 апреля.

По ее словам, рассматривается два варианта трассировки дорог с целью обхода города.

«По первой концепции, планируем создать экономически обоснованный проект, который соединит аэропорт «Платов» и город Новочеркасск. Данный вариант проектируем с Минстроем региона. По второй концепции, предложенной Администрацией города, планируем создать объездную дорогу вокруг Новочеркасска», - сообщила Алёна Беликова.

Она добавила, что оба проекта имеют важное значение: один из них поспособствует экономическому развитию территории, второй - социальному.

Алёна Беликова также сообщила о положительной динамике по снижению смертельности ДТП на территории Ростовской области. Так, в первом квартале текущего года в регионе произошло 506 ДТП, в которых погибли 77 человек. В указанный период зафиксировано снижение показателей автоаварий на 12,3 %, а число погибших - на 21,4 % (за первый квартал 2024 года было зафиксировано 577 ДТП, в которых погибли 98 человек).

Ранее сообщалось, что на федеральных трассах в Ростовской области за два первых месяца 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) число ДТП снизилось на 28 %.