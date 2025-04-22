На энергоблоке № 2 АЭС «Аккую» (Турция) завершён монтаж главных циркуляционных насосов

В реакторном отделении энергоблока № 2 атомной электростанции «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) завершена установка главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), обеспечивающих принудительную циркуляцию теплоносителя в первом контуре через активную зону реактора.

Последний из четырёх сферических корпусов был смонтирован в проектное положение с применением самоходного гусеничного крана. Монтаж оборудования проводился по технологии Open Top, когда оборудование подается через открытый верх цилиндрической части здания реактора. Перед установкой в проектное положение оборудование доставили со склада на специальную площадку рядом со зданием энергоблока, где специалисты выполнили укрупнение агрегата, соединив его с нижней проставкой – элементом подвески – и кольцом биологической защиты.

«Выполнив установку главных циркуляционных насосов, мы завершили монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока. Корпус реактора, парогенераторы, гидроемкости систем безопасности – уже на своих местах, и вскоре мы приступим к сварке главного циркуляционного трубопровода, чтобы соединить все эти компоненты», – отметил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

Корпус ГЦНА – изделие первого класса безопасности. Это означает, что к качеству его изготовления предъявляются самые строгие требования. Во время работы атомной станции ГЦНА, работая под давлением около 160 атмосфер и при температуре 300 градусов, обеспечивают циркуляцию теплоносителя в первом контуре. В состав оборудования реакторной установки энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 входят четыре ГЦНА.