Некоммерческая организация «Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» объявляет о проведении конкурсов в 2025 году

22 апр. 2025, 16:15
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Источник:
ЗАО ТД ВНИИКП

Некоммерческая организация «Фонд поддержки программ развития предприятий кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» объявляет о проведении в 2025 году следующих конкурсов:

  • «На лучшую научную статью, публикацию, доклад (среди молодых ученых и специалистов)».
  • «Лучший молодой инженер в кабельной отрасли».

Данные Конкурсы проводятся с целью повышения профессиональных знаний, внедрения инноваций в технологию производства в кабельной промышленности, подготовки инженерных и научных кадров и формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде.

Тематика направляемых работ по Конкурсам должна быть в рамках специальности «Теоретическая и прикладная электротехника».

Конкурс проводится по месту нахождения Организатора:

  • Адрес: 111024, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, стр. 4.
  • E-mail: fondKP@vniikp.ru
  • Телефон: 8 (499) 670-96-37.

Прием материалов на Конкурсы осуществляется с 1 мая по 31 августа 2025 года включительно.

Конкурсная комиссия проводит проверку материалов на соответствие критериям оценки с 1 сентября по 30 сентября 2025 года включительно.

Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте информационных партнеров Организатора Конкурса в срок до 10 октября 2025 года включительно.

Победителям Конкурсов будут вручены дипломы и денежные премии в следующих размерах:

  • 1 место: 100 000 руб.
  • 2 место: 50 000 руб.
  • 3 место: 25 000 руб.

Положения о конкурсах, а также информация о ходе их проведения, публикуются на информационных сайтах партнеров Организатора Конкурса:

  • https://www.ruscable.ru/ - электронное периодическое издание "RusCable.Ru";
  • elektrokabel.ru - Некоммерческое Партнерство производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ». 

Информация о Конкурсе также размещается в Телеграмм-канале общества с ограниченной ответственностью «Журнал «Кабели и провода» - «Журнал «Кабели и провода».

Положение о конкурсе ТД ВНИИКП. Скачать в PDF (0.82 МБ)
 

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ТД ВНИИКП
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