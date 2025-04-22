Подмосковный завод запускает производство уникальных тяжелых грузовых лифтов

Подмосковный лифтостроительный завод «ПУЛЬС» (входит в ГК LIFT-IMPORT), специализирующийся на создании лифтов с грузоподъемностью от 3 до 10 тонн, разработал уникальные технологические и конструкторские решения для экстремальных нагрузок до 24 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Такие лифты будут использоваться в складских комплексах и на промышленных предприятиях.

«В разработку и производство новых уникальных лифтовых систем под торговой маркой PULS компания инвестировала около 60 млн рублей. На сегодняшний день производственные мощности завода в Мытищах позволяют выпускать до 50 тяжелых лифтов ежегодно», — рассказали в пресс-службе Мининвеста.

Ключевым технологическим достижением предприятия стала запатентованная тандемная система ловителей: два устройства безопасности соединены в единый блок, обеспечивающий идеально синхронное срабатывание при аварийных ситуациях. Технология, разработанная за шесть месяцев интенсивных испытаний, гарантирует точность до миллисекунды, исключая риск перекоса даже при экстремальных нагрузках до 24 тонн.

«Новые разработки позволяют преодолеть ключевые отраслевые проблемы, связанные с отсутствием специализированных стандартов и дефицитом надежных комплектующих для сверхнагруженного оборудования. Наши инженеры создали решение, которого не было на рынке. Уже сегодня система работает на стратегических объектах в различных регионах страны. Каждый наш проект — это индивидуальное инженерное решение. Например, для одного из машиностроительных предприятий мы создали лифт, где только канаты весят 1,5 тонны», — отметил генеральный директор завода «ПУЛЬС» Артем Исаев.

Среди заказчиков продукции завода «ПУЛЬС» — крупные промышленные предприятия России. Например, для ООО АЗ «НАЗ» (ранее известного как нижегородский автомобильный завод «ГАЗ») специалисты завода «ПУЛЬС» изготовили два грузовых лифта грузоподъемностью 5 тонн с машинным помещением. Особенностью конструкций стали усиленные стальные элементы собственного производства (кронштейны, каркас кабины и подлебедочная рама). Еще один проект завода «ПУЛЬС» реализуется в Крыму. Для производственно-складского комплекса знакового учреждения культуры в Севастополе сконструированы и изготовлены два грузопассажирских лифта грузоподъемностью 5 тонн в безмашинном исполнении.