Производство технологического оборудования для пищевой промышленности появится в промпарке Сенькино

В промышленном парке разместит свой монтажно-сборочный цех предприятие, по выпуску технологического оборудования для производства напитков. Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Промышленность – драйвер экономического роста. Для ускоренного развития стратегически важных отраслей город поддерживает инвестиционные проекты по созданию современной промышленной инфраструктуры, которая отвечает всем требованиям экологичности и безопасности. Например, строительство промышленного технопарка «Сенькино» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда позволит быстро и без дополнительных затрат разместить на территории Москвы ряд высокотехнологичных производств и создать более 2,8 тысячи новых рабочих мест. Часть из них появится на новом высокотехнологичном производстве пищевого оборудования», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Полностью ввести промышленный парк в эксплуатацию планируется в 2026 году. Два корпуса первой очереди уже построены и забронированы предприятиями по выпуску промышленного оборудования, строительной продукции, автокомпонентов, косметики. Сейчас на площадке возводят еще три производственных корпуса второй очереди. Строительство контролирует Мосгосстройнадзор.

«Общая площадь производственного объекта составит более 26 тысяч квадратных метров. С момента начала работ на площадке осенью 2024 года инспекторы провели два контрольно-надзорных мероприятия. В ходе выездной проверки для инструментального контроля качества возводимых конструкций и применяемых материалов привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз», – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Формат промышленного парка «Сенькино» позволяет объединить производственные линии, помещения для хранения и офисные площади под одной крышей. Так, производитель технологического оборудования для пищевой промышленности планирует запустить в «Сенькино» сборочный цех, организовать централизованное хранение запасных частей и материалов, организовать сборку электрошкафов и подготовку монтажных заготовок.

«Приобретение собственного производственного помещения формата light industrial – важный шаг для развития бизнеса компании, направленный на расширение производственных возможностей. В «Сенькино» мы получили полностью готовое современное производственное помещение с высоким потолком и возможностью заезда фуры внутрь цеха, расположения кран-балки, с быстрой адаптацией помещения под потребности нашего производства», — рассказал генеральный директор Ruland Флориан Кляйн.

В настоящее время промышленный парк «Сенькино» проходит сертификацию по стандарту экологической эффективности коммерческой недвижимости КЛЕВЕР, что является независимым подтверждением высокого качества и безопасности промышленного объекта как для сотрудников, так и для жителей близлежащих районов.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 млн квадратных метров.

Среди них - новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит создать более 310 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.