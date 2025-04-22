Руководство «Автодора» высоко оценило работу энергетиков пермского филиала «Россети Урал» по обеспечению электроснабжения федеральной трассы М-12 на территории Прикамья

Специалисты пермского филиала компании «Россети Урал» принимают активное участие в реализации крупного федерального проекта по строительству трассы М-12 «Восток».

С целью обеспечения электроснабжения участка трассы Дюртюли – Ачит энергетики «Пермэнерго» построили на территории Октябрьского и Чернушинского муниципальных округов линии электропередачи 10 кВ, установили ряд другого электросетевого оборудования. Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу мощности в объеме более 2,5 МВт. Также для безопасного движения транспорта выполнено переустройство двух ЛЭП 110 кВ, двух ЛЭП 35 кВ и 14 линий электропередачи 6-10 кВ.

Руководство государственной компании «Российские автомобильные дороги» высоко оценило работу энергетиков пермского подразделения «Россети Урал». Начальник отдела технологического присоединения ПО «Чайковские электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» Игорь Кирпичев награжден благодарностью председателя правления ГК «Росавтодор» Вячеслава Петушенко за «высокое профессиональное мастерство в сфере строительно-монтажных работ, хорошая организация труда и значимый вклад в своевременное выполнение работ».

Трасса М-12 входит в состав скоростного международного коридора «Запад – Восток». Она частично проходит по южной части Пермского края – ее протяженность по территории Прикамья составила более 90 километров. Во время строительства на участке, проходящем через Пермский край, построено более 70 искусственных сооружений: 10 мостов, 21 путепровод, 27 водопропускных труб. По расчетам, пропускная способность новой дороги на территории региона составит от 14 до 16 тысяч автомашин в сутки.

Отметим, что магистраль М-12 «Восток» — один из самых масштабных проектов дорожной инфраструктуры в России. Трасса уже соединила Москву с Казанью, став частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». До 2030 года планируется сдать в эксплуатацию ещё несколько участков, проходящих вплоть до территории Дальнего Востока. Шоссе также должно войти в состав маршрута «Россия» протяжённостью 12 000 километров, который соединит Санкт-Петербург и Владивосток.