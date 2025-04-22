СПЕЦКАБЕЛЬ запускает серийное производство продукции для кардиостимуляторов

Телеканал Москва 24 представил телесюжет , который подробно рассказал о создании на заводе «Спецкабель» ультратонкого медицинского провода, используемого в нейро- и кардиостимуляторах, а также кабеля для холтеровского мониторинга сердечной деятельности.

Микропровод, который в народе уже успели окрестить «нитью жизни», обладает удивительными характеристиками. Диаметр составляет 0,3 мм, но при этом он отличается высокой прочностью и надежностью. Эти качества делают его незаменимым элементом в современных медицинских устройствах, где требуются не только эффективность, но и безопасность.

Андрей Гусев, руководитель отдела разработок оптических изделий компании «Спецкабель», пояснил, что провод служит в качестве электрода для стимуляции сердечной активности и может быть использован для воздействия на процессы, происходящие как в головном, так и в спинном мозге.

Стоит отметить, что завод уже поставил уникальный провод московским производителям медицинского оборудования, что свидетельствует о растущем интересе со стороны медицинской отрасли к новым технологиям, разработанным в России.

В телесюжете представлена еще одна инновация — супергибкие кабели для холтеровского мониторинга сердца. Такой кабель разработан за четыре месяца и имеет наружный диаметр 2 мм, а вес составляет 6 граммов на метр. Эти характеристики делают изделие чрезвычайно удобным для использования в медицинских устройствах, которые требуют гибкости и легкости, что улучшает комфорт пациентов во время обследования.

Завод «Спецкабель» внедряет инновации, которые помогают улучшать качество диагностики и лечения. Благодаря таким разработкам, как ультратонкий медицинский провод и супергибкий кабель, российская медицина получает возможность использовать современные технологии, которые соответствуют мировым стандартам.