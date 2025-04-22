Социально-культурный центр с детским садом построят в Республике Карелия за 573 млн рублей

Строительство социально-культурного центра с детским садом на 80 мест и амбулаторией проведут в п. Хийтола Лахденпохского муниципального района, Республике Карелия, сообщает RosTender.info. Подрядную организацию выберут по итогам конкурса. Заявки принимают до 7 мая.

Социально-культурный центр представляет собой здание с переменной этажностью в 1-2 этажа и будет состоять из трех основных блоков. Общая площадь — более 3,5 тысячи квадратных метров. Проектируемое здание включает в себя блок ФАП (врачебная амбулатория) с обслуживанием 800 чел. (на 50 помещений в смену) с детским и взрослым приемом, блок дома культуры со зрительным залом на 100 чел., библиотекой и административными помещениями, блок дошкольной образовательной организации на 80 мест. Строительство проведут за счет средств Федерального бюджета и бюджета Республики Карелия в размере 573 млн рублей. Срок выполнения работ — не позднее 01.12.2026 года.