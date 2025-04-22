В «Экспоцентре» открылась «Российская неделя высоких технологий–2025» (РНВТ). Это масштабное отраслевое мероприятие, объединяющее ведущие выставки и форумы в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, навигации, цифровых сервисов и систем связи – Международную выставку «Связь-2025», экспозицию «Навитех», а также Международную потребительскую экспозицию ICEE.

РНВТ-2025 организована АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по науке и высшему образованию и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году на площади порядка 17 000 кв. м. мероприятие собрало около 500 компаний из шести стран. Экспозиция охватывает ключевые направления цифровой трансформации: от телекоммуникационного оборудования и программных решений до прикладных технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, кибербезопасности и навигационных сервисов. Особое внимание уделено вопросам технологического суверенитета, импортонезависимости и развитию интеграционных решений.

В рамках деловой программы РНВТ-2025 проходит более 25 мероприятий, включая форум «Связь», форум «Российский софт – эффективные решения», навигационный форум, тематические конференции по IoT, волоконной оптике, безопасности и другим ключевым направлениям цифровой повестки.

Перед началом пленарной сессии «Связь вне времени: вызовы и приоритеты в эпоху технологических перемен» форума «Связь-2025» состоялась церемония официального открытия «Российской недели высоких технологий–2025».

В церемонии и сессии приняли участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, председатель оргкомитета «НТИ Экспо» Владимир Кононов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин, заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (АНО «ЦКИТ») Илья Массух, представители федеральных органов власти, деловых объединений, руководители отраслевых компаний и профессиональных ассоциаций.

Открывая мероприятие, Владимир Кононов сказал, что «Российская неделя высоких технологий-2025», которой сегодня мы даем старт, это уникальная платформа для осмысления интеграции инноваций в реальную экономику. На протяжении многих лет РНВТ является одним из драйверов научно-технического развития страны, объединяя усилия государства, бизнеса и научного сообщества. Уверен, что РНВТ-2025 станет катализатором развития IT-сектора, радиоэлектроники, других сфер экономики и укрепит лидерство России на глобальной арене, задаст новый импульс для роста высокотехнологичных отраслей».

Заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Сергей Селиванов в приветственном слове отметил, что «Российская неделя высоких технологий» включена в инициативу «Наука и бизнес» в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Это подчёркивает её статус как важного отраслевого мероприятия, точки притяжения высокотехнологичного бизнеса, науки и власти, где рождаются реальные проекты и партнёрства. Выставка «Связь», которая входит в РНВТ, в этом году отмечает своё 50-летие. Это одна из старейших и авторитетных выставок не только в нашей стране, но и на пространстве СНГ. На протяжении пяти десятилетий она отражает ключевые этапы развития телекоммуникаций, и сегодня остаётся флагманской площадкой отрасли».

На пленарном заседании, отвечая на вопрос о том, возможно ли внедрение высокотехнологичных систем в цифровую инфраструктуру страны без сбоев, Андрей Заренин подчеркнул, что это возможно и что мы уже видим это на практике. «Сегодня мы живем без поддержки крупных вендоров, но тем не менее связь у нас с вами есть, - отметил он. - Что касается отечественного оборудования, то мы реализуем дорожную карту «Современные перспективные сети связи». Он рассказал о нескольких направлениях, по которым уже есть успехи. Также Андрей Заренин подчеркнул, что сегмент серверов и систем хранения данных на более чем 50% сейчас занят отечественными производителями. Все это подтверждает, что технологический суверенитет – не теория, а реальная работающая стратегия.

Форум «Связь» продолжает работу, отвечая на актуальные вопросы, которые интересуют отраслевое сообщество.

«Российская неделя высоких технологий–2025» открыта для посещения до 25 апреля.