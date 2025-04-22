Завершен прием доработанных предложений сетевых организаций по включению мероприятий по развитию электрической сети в Схему и программу развития энергосистем России на 2026–2031 годы

Системный оператор завершил прием доработанных предложений сетевых организаций по развитию электрических сетей для включения в Схему и программу развития энергосистем России на 2026-2031 годы.

Объем и форма представления предложений определяется требованиями пунктов 27, 28 Правил предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340. Мероприятия, по которым сетевыми организациями неполнота и некомплектность информации была устранена, будут приняты к анализу обоснованности и возможности включения в предусмотренный СиПР перечень мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше в ЕЭС России и 35 кВ и выше в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах до 2031 года.

Сформированный АО «СО ЕЭС» перечень мероприятий по развитию электрических сетей будет опубликован для общественного обсуждения в срок до 1 сентября в составе разработанного проекта Схемы и программы развития энергосистем России на 2026-2031 годы.