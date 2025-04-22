«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией производство огнезащитных материалов в Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 660 кВт мощности производителю огнезащитных материалов и составов во Всеволожском районе Ленинградской области.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Янино». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Энергетики построили и оборудовали комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, а также новую линию электропередачи 10 кВ в воздушно-кабельном исполнении. Переход автомобильных дорог и инженерных коммуникаций выполнили методом горизонтально направленного бурения с закладкой резервных труб.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».