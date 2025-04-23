Александр Новак: «Кавказ.РФ» становится центром компетенций туристической сферы Северного Кавказа

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл итоговое заседание совета директоров института развития СКФО, где были представлены результаты работы за 2024 год. С отчётным докладом выступил генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

С 2021 года вкладом «Кавказ.РФ» в экономику является участие в проектах общей стоимостью 139 млрд рублей, из которых почти 70% связаны с созданием и развитием курортов, остальное – инвестиции в другие сферы экономики СКФО. Очевидно устойчивое увеличение доли банков в этих проектах. Если в 2021 году она была равна нулю, то в 2024 году составила более трети.

«На наших глазах меняется отношение бизнеса к СКФО и к тому, что создаёт здесь государство в лице “Кавказ.РФ„. На курортах работают 76 резидентов ОЭЗ с заявленным объёмом инвестиций 158 млрд рублей, причём 21 из них получили статус в 2024 году. Плюс ещё 10 к ним прибавилось в I квартале этого года, что говорит о серьёзном росте интереса бизнеса к этим площадкам. Это стало возможным благодаря активному строительству инфраструктуры и продвижению создаваемых турпродуктов. “Кавказ.РФ„ сегодня становится настоящим центром компетенций туристической сферы Северного Кавказа», – отметил Александр Новак.

В 2024 году резиденты вошли в стройку четырёх отелей на «Эльбрусе», пяти – на «Мамисоне», достраивается большой отель на «Ведучи» под управлением Cosmos Hotel Group. Планируется, что инвесторы вложат в текущем году 12,9 млрд рублей. Всё это даёт право рассчитывать на рост туристического потока.

За годы существования компания ввела в эксплуатацию более 100 объектов, 11 из них – в 2024 году. Среди этих объектов прошлого года были три технологически сложные канатные дороги – на «Эльбрусе», «Архызе» и «Ведучи». Также в рекордные сроки была завершена основная часть инфраструктуры нового курорта «Мамисон», технический пуск которого состоялся в марте этого года.

«Сегодня основной упор делаем на окончание строительства инфраструктуры северного склона курорта “Ведучи„. Там осталось ввести 5 из 20 объектов, включая уникальную дорогу через ущелье. Также начинаем строительство обеспечивающей инфраструктуры Каспийского прибрежного кластера. Из всех объектов федерального проекта “Пять морей и озеро Байкал„ мы первые входим в активную стройку», – отметил в своём выступлении Андрей Юмшанов.

Гендиректор «Кавказ.РФ» добавил, что в этом году начнётся возведение новой зоны подъёма туристов на Эльбрусе, многофункционального сервисного центра на поляне Азау, а также воссоздание легендарного «Приюта 11», с концепцией которого можно будет познакомиться на Кавказском инвестиционном форуме.

В состав совета директоров «Кавказ.РФ» входят Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель Министра экономического развития Сергей Назаров, первый замминистра энергетики Павел Сорокин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, зампред ВЭБа Даниил Алгульян, заместитель полпреда Президента в СКФО Владимир Надыкто, советник при ректорате МГИМО Зарина Догузова, а также руководители «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов и Хасан Тимижев. Возглавляет совет директоров вице-премьер Александр Новак. Курирует работу «Кавказ.РФ» Минэкономразвития России.