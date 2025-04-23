Энергетики пермского филиала «Россети Урал» выявляют и пресекают факты незаконного размещения линий связи на опорах линий электропередачи

Пермским филиалом «Россети Урал» продолжается реализация программы легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), незаконно размещенных на опорах линий электропередачи (ЛЭП).

Энергетики регулярно проводят встречи с провайдерами и информируют их о необходимости заключения договоров на размещение линий связи. На электросетевых объектах филиала «Пермэнерго» в течение нескольких лет проводилась совместная инвентаризация с более чем 40 операторами связи.

Отметим, что монтаж оборудования сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и возможен только по согласованию с сетевой организацией.

Самовольно размещенное оборудование связи негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения, затрудняет ремонтно-эксплуатационное обслуживание линий электропередачи и представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

За минувший год энергетики «Пермэнерго» выявили порядка 57 тысяч незаконных подвесов ВОЛС. Демонтировано около 10 тысяч подвесов, так как их собственники не признали факт размещения своего имущества на опорах ЛЭП «Пермэнерго» либо уклонились от заключения договоров. Подчеркнем, что речь идет о демонтаже только того оборудования, право собственности на которое не подтвердил ни один оператор связи либо оператор связи несмотря на неоднократные предупреждения не приступил к урегулированию отношений по размещению в правовой плоскости.

В текущем месяце очередной этап данных плановых мероприятий в Перми, в частности, прошел в микрорайоне «Заозерье». Энергетики демонтировали незаконные подвесы ВОЛС с более чем 100 опор воздушных линий электропередачи по улицам Танкерной, Трясолобова, Верхнекамской, Байдарочной, Паромной и Читалина. Также, незаконные подвесы ВОЛС сняты с 25 опор в поселке Жебреи по улицам Архитектурная и Солнечная.

Работа по выявлению незаконно размещенных подвесов ВОЛС продолжается. Специалисты электросетевой организации осуществляют регулярный контроль наличия на воздушных линиях электропередачи самовольно размещенного стороннего оборудования. Энергетики на постоянной основе взаимодействуют с операторами связи для урегулирования сложившейся ситуации. В случае отказа операторов связи заключать договоры, незаконно размещенные линии связи будут вынуждены демонтировать.

Ознакомиться с информацией и обратиться по вопросам оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Урал» можно на официальном сайте компании. Также получить информацию возможно по телефону горячей линии 8-800-2200-220 (звонок бесплатный).