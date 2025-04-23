Энергетики реконструировали ЛЭП для обеспечения надежности электроснабжения частных домов в мкр. Бадеево

Специалисты «Мособлэнерго» реконструировали ЛЭП для повышения надежности электроснабжения более 10 частных домов на ул. Малой Полянке и подключения новых абонентов в частном секторе мкр. Бадеево муниципального округа Чехов. Мероприятия были выполнены в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией.

Энергетики провели реконструкцию воздушной линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ, пролегающей от трансформаторной подстанции ТП-549. В ходе работ был произведен демонтаж старого провода и монтаж самонесущего изолированного провода СИП-2 протяженностью 150 метров. Такой провод в распределительных сетях позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить потери электроэнергии. Для новой ЛЭП также были установлены четыре железобетонные опоры.

Наибольшие объемы работ в рамках программы капитального ремонта запланировано выполнить в весенние и летние месяцы года. Мероприятия будут проводиться силами филиалов компании, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями. Программа капитального ремонта ежегодно реализуется «Мособлэнерго» в городских и муниципальных округах, где расположены сети компании, для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья.