Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с рабочим визитом посетили представители EL-Комитета НОПСМ

5 часов назад
289
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с рабочим визитом посетили представители EL-Комитета НОПСМ. Директор по производству Егор Черемисин провел для делегации подробную экскурсию, в ходе которой представители EL-Комитета высоко оценили уровень организации производства, контроля качества и технологическую оснащенность своего активного члена – Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

В сопровождении коммерческого директора Сергея Хромова, технологов и руководителей службы ОТК предприятия гости осмотрели производственные цеха и лабораторию, уделив особое внимание современному оборудованию и методам контроля качества.

EL-Комитет НОПСМ — один из ведущих экспертных центров России в области оценки качества кабельно-проводниковой продукции. Созданный при поддержке отраслевых объединений и государственных органов, комитет способствует развитию конкурентного рынка электротехники для строительной отрасли.

Председатель EL-Комитет НОПСМ Дмитрий Зорин подтвердил соответствие «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» высоким стандартам качества и передовым технологическим требованиям. Вот что он рассказал о посещении Завода.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.