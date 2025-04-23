Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с рабочим визитом посетили представители EL-Комитета НОПСМ. Директор по производству Егор Черемисин провел для делегации подробную экскурсию, в ходе которой представители EL-Комитета высоко оценили уровень организации производства, контроля качества и технологическую оснащенность своего активного члена – Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

В сопровождении коммерческого директора Сергея Хромова, технологов и руководителей службы ОТК предприятия гости осмотрели производственные цеха и лабораторию, уделив особое внимание современному оборудованию и методам контроля качества.

EL-Комитет НОПСМ — один из ведущих экспертных центров России в области оценки качества кабельно-проводниковой продукции. Созданный при поддержке отраслевых объединений и государственных органов, комитет способствует развитию конкурентного рынка электротехники для строительной отрасли.

Председатель EL-Комитет НОПСМ Дмитрий Зорин подтвердил соответствие «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» высоким стандартам качества и передовым технологическим требованиям. Вот что он рассказал о посещении Завода.