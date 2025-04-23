Каким будет РИФ на острове Русский?

7 часов назад
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Синхротрон «Русский Источник Фотонов» (РИФ) – уникальная научная установка класса «мегасайенс», которая станет флагманом научной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и позволит ученым исследовать материалы на атомарном уровне. Проектная документация для строительства данного научного комплекса получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Комплекс зданий и сооружений научной установки РИФ будет расположен на острове Русский в непосредственной близости от кампуса Дальневосточного федерального университета, в зоне с опасными гидрогеологическими процессами и сейсмичностью. Основное здание с синхротроном имеет сложную конструктивную схему и высокие требования к термо- и вибростабилизации помещений для размещения уникального высокоточного технологического оборудования ускорительно-накопительного комплекса и экспериментальных станций», - рассказал главный эксперт проекта Алексей Белогрудов

РИФ относится к современным источникам синхротронного излучения третьего поколения с энергией электронов 2,5 ГэВ. Он обеспечит проведение фундаментальных и прикладных исследований на мировом уровне, в том числе для решения научных задач в области физики и материаловедения, освоения Мирового океана, экологии и развития передовой компонентной базы. 

«Ученые также получат новый инструментарий для изучения живых систем и развития биотехнологий, разработки лекарственных препаратов, для исследований в области исторического материаловедения для изучения объектов культурного наследия», - уточнил представитель Главгосэкспертизы Алексей Белогрудов

Инвестиционный проект по созданию установки класса «мегасайенс» в ДФО реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации» и аналогичной Федеральной программы на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. 

Заказчик – НИЦ «Курчатовский институт». 

Генеральный проектировщик - ППК «Военно-строительная компания».

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