Около 10 проектов импортозамещения в кабельной промышленности реализуется в Подмосковье

На разных стадиях реализации сегодня находится порядка 10 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета в кабельной промышленности, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвесторы Подмосковья реализуют важнейшие проекты в различных отраслях промышленности для обеспечения технологического суверенитета. Так, на сегодняшний день только в сфере кабельной промышленности в регионе реализуется 8 инвестпроектов. Суммарный объем инвестиций составляет более 2,9 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что в результате реализации этих проектов на предприятиях будет создано свыше 600 рабочих мест для жителей региона.

Один из проектов, направленных на обеспечение техсуверенитета в кабельной промышленности, реализует «Краснознаменский кабельный завод». Предприятие специализируется на выпуске силовых, сетевых, телефонных, радиочастотных кабелей и других видов кабельной продукции. Для расширения действующего производства компании был предоставлен земельный участок в аренду на льготных условиях. Плановый объем инвестиций составляет 595 млн рублей. На предприятии будет создано более 40 рабочих мест.

Напомним, подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.