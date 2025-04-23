Под руководством экспертов группы компаний Daccord ученики центра «Алые паруса» стали победителями на Всероссийском конкурсе «Инженерные кадры России»

Под руководством экспертов группы компаний Daccord ученики центра «Алые паруса» стали абсолютными победителями в номинации «ИКаР-Старт» на ХI Всероссийском профориентационном технологическом конкурсе с международным участием «Инженерные кадры России» («ИКаР»).



С 17 по 19 апреля в г. Челябинске в финале конкурса встретились 1 442 команды школьников и дошколят из 62 субъектов РФ, Кыргызской Республики и Республики Казахстан. 6 000 юных робототехников, прошедших отборочные этапы в своих регионах, представляли проекты в сфере промышленности и беспилотного транспорта.



Команда «Алых парусов» представила уникальный проект «Сервисный робот для упаковки и отгрузки продукции на склад», разработанный ребятами под наставничеством Дмитрия Гришина, инженера-технолога АО «Контактор», для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности деятельности предприятия.

«Дети проявили удивительный энтузиазм и предложили ряд интересных решений по модернизации нашего производственного процесса. Мы активно сотрудничали над созданием прототипа и доработкой деталей проекта», — поделился впечатлением от участия в проекте Дмитрий Гришин.

Огромную помощь ребятам оказали наши коллеги — региональный директор по продажам Альберт Шарафуллин и специалист отдела продаж Татьяна Балдина, выступившие консультантами и сопровождающими на протяжении двух дней защиты проекта.

«Жюри проводило оценку по множеству критериев, в том числе по работе представителей заводов и активному участию в деловой программе. На защиту проекта допускались только ребята и представители предприятий, педагоги-наставники могли наблюдать процесс со стороны», — рассказал Альберт Шарафулин.

Поздравляем талантливых ребят, педагогов-наставников и наших коллег с заслуженной победой.