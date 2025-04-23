Системный оператор и Омский государственный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве

ОмГТУ вошел в число вузов-партнеров Системного оператора, с которыми компания выстраивает взаимодействие, направленное на подготовку кадров для оперативно-диспетчерского управления.

Подписи под документом поставили член Правления, директор по персоналу АО «СО ЕЭС» Байрта Первеева и ректор ОмГТУ Павел Корчагин.

Документ подписан в рамках реализации новой концепции взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами, в соответствии с которой расширена география взаимодействия с профильными вузами, расположенными в городах присутствия филиалов компании. Омский государственный технический университет, входящий в топ-30 лучших российских вузов по целому ряду рейтингов, стал пятым сибирским высшим учебным заведением, заключившим с Системным оператором долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

Соглашение между АО «СО ЕЭС» и ОмГТУ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ, включает организацию и проведение практик и стажировок студентов на базе филиалов Системного оператора, в первую очередь – Омского РДУ. Специалисты диспетчерского центра будут участвовать в формировании учебных программ вуза, в государственных экзаменационных и аттестационных комиссиях, выступать в качестве руководителей и рецензентов выпускных квалификационных работ.

В развитие соглашения стороны также подписали план мероприятий на 2025–2026 гг. Он предусматривает участие преподавателей Энергетического института ОмГТУ в курсах повышения квалификации, проводимых на базе ОДУ Сибири, курсы лекций работников Системного оператора для учащихся, участие студентов и преподавателей вуза в семинарах, научных и научно-практических конференциях, олимпиадах, форумах, круглых столах АО «СО ЕЭС», организацию дней компании, экскурсий, мастер-классов, бизнес-кейсов, тренингов, деловых игр и других мероприятий для обучающихся и выпускников университета, а также предоставление студентам информации о вакансиях для молодых специалистов в АО «СО ЕЭС».

«Сотрудничество между Системным оператором и ведущими техническими вузами страны позволяет выстраивать практико-ориентированный образовательный процесс, внедрять в учебные программы вузов практические аспекты управления энергосистемами и в целом формировать у выпускников представление о реальных задачах, с которыми они столкнутся, покинув стены учебного заведения. Надеюсь на многолетнее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с Омским государственным техническим университетом, которое в сочетании с высоким уровнем фундаментального технического образования, получаемого в ОмГТУ, позволит готовить уникальных специалистов для оперативно-диспетчерского управления, востребованных в филиалах компании не только в Сибири, но и по всей стране», – отметила Байрта Первеева на церемонии подписания документов.

«Омский государственный технический университет с 1964 года готовит специалистов для предприятий энергетического комплекса. Подписание соглашения с Системным оператором – важный шаг в развитии образования в области электро- и теплоэнергетики в нашем вузе. Для нас это не просто формальное партнерство, а системная работа по подготовке специалистов нового поколения, способных решать сложнейшие задачи управления энергосистемами страны. Вхождение в число пяти ключевых вузов-партнеров Системного оператора в Сибири подтверждает высокий уровень подготовки наших студентов. Уверен, что реализация совместного плана мероприятий откроет новые возможности как для обучающихся и преподавателей, так и специалистов отрасли», – подчеркнул Павел Корчагин.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Омским государственным техническим университетом как одним из ведущих технических вузов Сибири. Многие сотрудники Омского РДУ – выпускники ОмГТУ. Подписанное сегодня соглашение позволит систематизировать и расширить взаимодействие, направленное на привлечение талантливой молодежи и подготовку кадров для диспетчерских центров Системного оператора и энергетической отрасли в целом. Надеемся, что студенты ОмГТУ будут активно участвовать в наших инициативах, проходить у нас стажировки и практики и впоследствии смогут построить карьеру в компании», – отметил генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

В рамках встречи прошел круглый стол по подготовке кадров для энергетики, в ходе которого участники обсудили в том числе применение в отрасли IT-технологий, разрабатываемых в ОмГТУ. Для гостей также было организовано посещение учебных лабораторий Энергетического института, научно-исследовательского центра «Нанотехнологии» и музея университета.

Во встрече приняли участие генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов и директор Омского РДУ Алексей Мануйлов. ОмГТУ на встрече представляли проректор по образовательной деятельности Наталья Прокудина, проректор по цифровой трансформации Александр Грицай, проректор по научной и инновационной деятельности Павел Ложников и декан Энергетического института Андрей Татевосян.