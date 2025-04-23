Алюминиевые сплавы Al-Fe: инновационная замена меди в электроэнергетике

Ученые кафедры МиФМ разработали технологию производства высокопрочных и термостойких алюминиевых сплавов с отличной электропроводностью. Эти материалы могут заменить медь в ЛЭП и бортовой электронике, снижая затраты без потери эффективности. Новая методика позволяет получать моно- и гибридные проводники из алюминиевых сплавов, легированных железом. По сравнению с медью они дешевле, легче и устойчивее к коррозии, сохраняя высокую электропроводность.

- Еще одной из перспективных областей применения сплавов являются транспортные системы (автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками, летательные аппараты различного назначения и др.), где замена медных проводников улучшит весовые характеристики, повышая их энергетическую, экологическую и экономическую эффективность. Кроме того, новые проводниковые материалы на основе алюминия могут послужить заменой алюминиевым сплавам системы Al-Mg-Si, которые в настоящее время используются в качестве материала для линий электропередач, — пояснил руководитель проекта Андрей Медведев.

Разработка ведется при поддержке Российского научного фонда и Красноярского НПЦ магнитной гидродинамики. Результаты опубликованы в Physics of Metals and Metallography. Эта технология может стать основой для нового поколения энергоэффективных материалов, способствуя развитию доступной электроэнергетики.