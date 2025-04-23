Чепецкий механический завод освоил производство новых видов титановых труб для авиационных систем

На Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов, Республика Удмуртия) освоено производство семи новых номенклатур труб из титанового сплава для авиационных трубопроводных систем. Такие трубы диаметром от 6,35 мм до 31,75 мм с толщиной стенки от 0,4 мм до 1,3 мм ранее закупались российским авиапромом у европейских поставщиков. В настоящее время ведутся испытания сборок трубопроводных систем, изготовленных с применением продукции ЧМЗ.

Производство труб осуществляется методом холодного проката по разработанным на Чепецком механическом заводе техническим условиям из отечественного деформируемого титанового сплава ОТ4-1В. Сложность производства заключается в многостадийной обработке давлением, начиная от слитка и заканчивая готовым изделием, и очень малыми размерам допустимых дефектов в толще металла при повышенной склонности сплава к образованию трещин и складок при обработке. Для достижения требуемых механических свойств продукции потребовалось разработать индивидуальные маршрутно-деформационные схемы с режимами термообработки.

«В последние годы российский рынок авиастроения столкнулся с острой необходимостью замены зарубежных комплектующих на продукцию отечественного производства. Среди ключевых недостающих компонентов оказались титановые трубы — важный элемент конструкции различных систем самолётов. По запросам заказчиков со стороны авиастроительных предприятий было создано новое специализированное производство титановых труб для авиации на базе Чепецкого механического завода. Проект реализуется в рамках программы импортозамещения критически важных компонентов и материалов, обеспечивающих независимость отечественного самолетостроения от зарубежных поставок. В 2025 году мы планируем в четыре раза увеличить поставки титановых труб для авиации по отношению к 2023 году. Это позволит обеспечить внутренний рынок авиационными компонентами высокого качества, соответствующими международным стандартам безопасности, что является важным шагом в развитии российской авиастроительной отрасли и укрепления технологического суверенитета», - отметил Андрей Андрианов, генеральный директор ООО «Росатом МеталлТех» (специализированная компания-интегратор Топливного дивизиона в области металлургии).

«Коллектив Чепецкого механического завода имеет большой опыт в производстве титановых труб для атомного флота и судостроения, и для нас очень ответственно поставить на производство новый продукт мирового уровня, который послужит для обеспечения надежности воздушных перевозок в России. Наши трубы предназначены для систем, отвечающих за управляемость и безопасность самолетов. Сегодня мы расширяем свои возможности и осваиваем новые виды продукции, чтобы обеспечить ведущие отрасли страны современными, качественными материалами», - отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

До 2030 года Чепецкий механический завод планирует изготовить порядка 100 километров титановых труб для гидравлических систем отечественных самолетов. Сегодня предприятие производит более 16 номенклатур титановой продукции для авиации, активно поддерживая развитие российских технологий в отечественном авиастроении. Помимо труб различного диаметра ЧМЗ поставляет предприятиям авиационной промышленности особожаропрочные интерметаллидные титановые сплавы, применяемые в производстве лопаток и раскатных колец газотурбинных двигателей, а также прутки из сплава ВТ16, используемые в качестве заготовок для авиационного крепежа.