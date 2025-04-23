По проекту «Ленгипротранса» реконструируют станцию Сала в Ленинградской области

По проекту АО «Ленгипротранс» (входит в Нацпроектстрой) планируют реконструировать станцию Сала Октябрьской железной дороги. Документация получила положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Станция Сала располагается на линии Мга – Ивангород. Объект обслуживает промышленные пути, по которым отгружают продукцию ПГ «Фосфорит» - ведущего производителя фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на Северо-Западе России.



По проекту на станции Сала планируют удлинить пять приёмоотправочных путей, изменить место примыкания пути необщего пользования и перенести предохранительный тупик, построить здание монтеров пути с пожарным подъездом.



В результате станция Сала сможет принимать поезда в 71 условный вагон – то есть общей длиной более 988 метров. В перспективе это позволит увеличить грузооборот по путям ПГ «Фосфорит» (ПАО «Еврохим») до 5,7 млн тонн.