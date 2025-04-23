«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения 10 улиц Талдомского городского округа

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) с двумя трансформаторами мощностью по 400 кВА на территории Талдомского городского округа. Новое электрооборудование обеспечит качественное электроснабжение жителей десяти улиц: Клычкова, Цветочная, Дружбы, Мира, Энтузиастов, Железнодорожная, Луговая, Радужная, Зеленая, Трудовая, а также разгрузит соседнюю трансформаторную подстанцию. Кроме того, энергетики построили новую изолированную воздушную линию протяженностью 1,5 километра.

Работы выполнялись специалистами Талдомского района электрических сетей (РЭС) в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Талдомского городского округа.

Компания «Россети Московский регион» уделяет большое внимание комплексу мероприятий, которые направлены на своевременное техническое обновление электросетевого комплекса, что позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей.