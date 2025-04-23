«Россети» увеличат мощность подстанции, питающей 20 населенных пунктов на юго-востоке Кубани и в Адыгее

Компания «Россети Кубань» приступила к реконструкции подстанции 110 кВ в Белореченске. Мощность энергообъекта увеличится в 2,5 раза – до 80 МВА, стоимость работ составит более 1,5 млрд рублей. Проект позволит обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей и присоединить к сети новых абонентов, что будет способствовать развитию территорий с населением порядка 550 тыс. человек.



Энергетики смонтируют на подстанции два трансформатора по 40 МВА каждый и комплектное распределительное устройство наружной установки. Оборудование будет оснащено современными комплексами релейной защиты и автоматики на микропроцессорной базе. При реконструкции будут использоваться отечественные решения и технологии.



«Россети» принимают активное участие в развитии южных регионов страны, уделяя внимание как курортным зонам, так и районам с сильной производственной базой. В числе последних крупных проектов – модернизация высоковольтной подстанции в Тахтамукайском районе Адыгеи с увеличением мощности в 2,5 раза – до 130 МВА.