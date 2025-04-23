«ЗЭТО» получил сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ

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ЗАО «ЗЭТО» успешно прошел сертификацию в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и получил сертификат соответствия на комплектное распределительное устройство открытого типа КМ-ОРУ 110 кВ.

Документ подтверждает высокое качество и надёжность оборудования, возможность расширения сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса, а также открывает новые перспективы для участия в крупных проектах на территории России.