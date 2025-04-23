«ЗЭТО» получил сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ

10 часов назад
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Источник:
ЗАО ЗЭТО
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ЗАО «ЗЭТО»  успешно прошел сертификацию в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и получил сертификат соответствия на комплектное распределительное устройство открытого типа КМ-ОРУ 110 кВ.

Документ подтверждает высокое качество и надёжность оборудования, возможность расширения сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса, а также открывает новые перспективы для участия в крупных проектах на территории России.

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Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из ведущих отечественных производителей электротехнического оборудования в России с почти 60-летней историей собственных инновационных разработок. Предприятие является единственным производителем на территории РФ, серийно выпускающим разъединители наружной установки на 10-1150 кВ (на токи 200-4000А).  Локализация производства на территории РФ достигает 95%. В комплектующих задействованы предприятия Электротехнического кластера Псковской области, якорным предприятием которого является ЗАО «ЗЭТО».  