«ЗЭТО» получил сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ
10 часов назад
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ЗАО «ЗЭТО» успешно прошел сертификацию в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и получил сертификат соответствия на комплектное распределительное устройство открытого типа КМ-ОРУ 110 кВ.
Документ подтверждает высокое качество и надёжность оборудования, возможность расширения сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса, а также открывает новые перспективы для участия в крупных проектах на территории России.