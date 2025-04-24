88 км федеральных трасс Мордовии приведут к нормативу до конца 2027 года

Всего трехлетней программой ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород предусмотрены ремонтные работы на восьми участках федеральных трасс, общей протяженностью 88 км. Из них на 32 км пройдут ремонты с обновлением дорожной инфраструктуры, а на 56 км специалисты заменят верхний слой асфальтового покрытия.

Так, на трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов к нормативному состоянию приведут почти 39 км. Плановые ремонты намечены в Лямбирском районе на участках с 250-го по 254-й км от границы с Нижегородской области до Первомайска и с 287-го с по 294-й от трассы М-5, подъезд к Саранску до границы с Рузаевским районом. Здесь специалисты снимут изношенный асфальт, устранят пучины, усилят дорожную одежду выравнивающим слоем, уложат новое износостойкое покрытие, укрепят обочины асфальтогранулятом и нанесут новую разметку.

Помимо обновления проезжей части, специалисты выполнят ремонт инфраструктуры дороги: приведут в порядок систему водоотведения и водопропускные трубы, согласно всем требованиям безопасности обустроят переходы и остановки, восстановят существующие пешеходные дорожки, установят новые знаки и сигнальные столбики.

Кроме того, новое покрытие получит отрезок трассы км 294 – км 322 в Рузаевском районе до границы с Пензенской областью, где дорожники заменят слои износа. Они отфрезеруют отслужившее свой срок покрытие и выполнят укладку нового асфальтобетона. Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации на дороге, восстановить показатели ровности и сцепления, а также защитить нижние слои дорожной одежды от разрушения. Дорожное покрытие будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью. На обновленных участках нанесут новую разметку и восстановят нормативные параметры обочины подсыпкой асфальтобетонной крошки.

Аналогичные работы пройдут на подъездной дороге к республиканской столице от М-5 «Урал» в Краснослободском районе, включая обход районного центра. На участке с 62-го по 90-ый км специалисты проведут мероприятия по замене верхнего слоя дорожного покрытия.

На трассе Р-178 Саранск – Ульяновск до конца этого дорожного-строительного сезона завершится плановый ремонт 17-километрового участка с 21-го по 38-й км от поворота на Инят до Большого Маресево, а также начнутся работы на участке с 47-го по 51-й км возле Чамзинки.

Общая протяженность дорог федерального значения в Республике Мордовия составляет 338 км.