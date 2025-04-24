Энергетики «Самарских РС» посетили завод по производству кабельной продукции

Заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» Вадим Переяслов и заместитель директора по инвестиционной деятельности Максим Митрофанов посетили с рабочим визитом одно из предприятий ООО «ЭКМ Холдинг», специализирующееся на производстве кабелей энергетического назначения на низкое, среднее, высокое и сверхвысокое напряжение от 0,66 до 500 кВ.

Знакомство с производственными мощностями одного из крупнейших предприятий страны состоялось по приглашению представителей Республики Башкортостан, в марте посетивших с бизнес-миссией самарский филиал «Россети Волга». Сотрудники завода показали полный технологический процесс производства кабельно-проводниковой продукции – линию волочения и скрутки, ⁠процесс наложения изоляции, ⁠высоковольтную кабельную лабораторию, где проводятся испытания кабеля на напряжение до 750 кВ. Представители производства отметили, что вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям российских стандартов и имеет аттестацию в ПАО «Россети».

Вадим Переяслов подчеркнул, что прошедший рабочий визит стал отличной возможностью укрепить деловые связи и наметить перспективы на будущее.