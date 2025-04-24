Глава Кирова рассказал о ходе строительства тоннеля под Транссибом

В Нововятском районе Кирова в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство тоннеля под Транссибирской магистралью. О ходе работ на объекте рассказал глава города Вячеслав Симаков в своем официальном Telegram-канале.

На данный момент определен перечень мероприятий по переносу инженерных сетей на май: запланировано проведение строительно-монтажных работ компаниями связи ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон». Кроме того, определены сроки и порядок реконструкции воздушных линий, распределения сетей газоснабжения и сетей канализации.

По словам главы города, ОАО «РЖД» проведет комплекс работ на своих сетях, а также выполнит переустройство кабельных линий, организацию демонтажа оборудования на переезде.

Напомним, к строительству тоннеля под Транссибом приступили в середине апреля. На сегодняшний день это самый сложный инфраструктурный проект в Кировской области, его стоимость превышает 6 млрд рублей. Будущий тоннель свяжет Нововятск с другими районами города и избавит жителей от необходимости стоять на железнодорожном переезде, пропуская поезда. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2027 года.