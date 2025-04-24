Подмосковные энергетики завершили комплекс работ по восстановлению электросетевой инфраструктуры ДНР

Специалисты подмосковной электросетевой компании «Мособлэнерго» продолжают работать в Донецкой Народной Республике с целью восстановления её электросетевой инфраструктуры. В ряде населённых пунктов завершены работы по госконтрактам 2025 года. Так, энергетики выполнили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи в селе Безыменное, обеспечив надёжное электроснабжение сотен абонентов.

Среди завершённых объектов — три участка воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. Всего установлена 221 опора, смонтировано более 13 км провода, подключено свыше 300 абонентов.

На всех объектах энергетики проводят комплексные работы: разминирование, демонтаж старых сетей, согласование работ с интернет-провайдерами, монтаж заземлителей и т. д.

Также в настоящий момент для обеспечения жителей ДНР стабильным электроресурсом в регионе продолжается капитальный ремонт ещё трёх участков воздушных линий электропередачи общей протяжённостью более 20 км: участке от села Приморское до села Набережное, в селе Бердянское, в селе Широкино.

Помимо этого, прорабатывается вопрос замены комплектных трансформаторных подстанций в с. Гусельщиково и с. Маркино и проведения работ по реконструкции электроснабжения 6 государственных образовательных учреждений, расположенных в отдельных районах Новоазовского муниципального округа ДНР.

Кроме того, регулярно Московская область направляет в ДНР аварийно-восстановительные бригады для восстановления повреждённой инфраструктуры.