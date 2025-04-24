Порядка 26 тыс. км дорог обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году

В этом году в субъектах – участниках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы строительство, реконструкция, ремонт, в том числе и капитальный, порядка 26 тыс. км дорог. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В прошлом году мы успешно завершили реализацию национального проекта “Безопасные качественные дороги„, новый нацпроект – “Инфраструктура для жизни„ – стал преемником его лучших инициатив. В 2025 году в программу дорожных работ вошли 26 тыс. км федеральной, региональной и местной дорожной сети страны. Как и прежде, особое внимание будем уделять обновлению социальных маршрутов к медицинским, образовательным, спортивным учреждениям. Ещё один важный аспект работы – поэтапное обновление участков опорной сети автомобильных дорог. Все эти усилия направлены на повышение качества жизни населения и социально-экономическое развитие регионов и страны в целом», – сообщил Марат Хуснуллин.

Министр транспорта Роман Старовойт подчеркнул, что национальный проект «Инфраструктура для жизни» – один из ключевых инструментов достижения национальных целей развития страны, определённых Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. «Перед российскими дорожниками стоят амбициозные вызовы и задачи. В частности, в 2025 году по всем программам дорожной деятельности в целях достижения показателей нацпроекта планируется отремонтировать, реконструировать и построить 21 тыс. км дорог на региональной и местной сети. На эти цели по нацпроекту предусмотрено финансирование в размере 586,2 млрд рублей, из которых 339,2 млрд – средства федерального бюджета», – сказал Роман Старовойт.

Нацпроектом «Инфраструктура для жизни» предусмотрены масштабные мероприятия, в том числе и по обновлению федеральных трасс Росавтодора и дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Автодор».

«В 2025 году планируется отремонтировать, в том числе капитально, свыше 4,5 тыс. км федеральных трасс на подведомственной Росавтодору сети. Из них в четырёхполосное исполнение будут переведены около 200 км. Кроме того, намечено завершить строительство и реконструкцию участков общей протяжённостью 150,6 км. К концу 2025 года доля автомобильных дорог федерального значения в нормативном состоянии должна составлять не менее 72,9%», – рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В большинстве субъектов – участников нацпроекта дорожные работы уже начались. Так, в Республике Дагестан ремонтируют 19-километровый отрезок трассы Буйнакск – Кизилюрт, которая обеспечивает транспортное сообщение населённых пунктов Буйнакского района и муниципальных районов, расположенных в горной части, с Махачкалой. В Кизилюртовском районе Дагестана ремонтируют участок трассы Кизилюрт – Костек с 0-го по 10-й км. Эта дорога играет ключевую роль в обеспечении связи между населёнными пунктами района и городами Кизилюрт, Махачкала и Хасавюрт, а также предоставляет доступ к федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Всего в Республике Дагестан по нацпроекту в этом году работы пройдут на 24 объектах региональной и местной дорожной сети общей протяжённостью более 141 км.

В Амурской области ремонтируют участок трассы Благовещенск – Свободный (с 83-го по 90-й км). Трасса входит в опорную сеть страны, связывает областной центр и международный аэропорт Благовещенск с космодромом Восточный и городом Свободным, где сегодня реализуются крупнейшие в России газохимические проекты. В текущем году в регионе дорожные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланированы на 38 объектах общей протяжённостью почти 86 км.

В Архангельской области ремонтируют трассу Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень. Она входит в опорную сеть, обеспечивает транспортные связи населённых пунктов Приморского, Холмогорского, Пинежского, Лешуконского и Мезенского округов с областным центром. В этом году ремонтные работы пройдут на трёх участках общей протяжённостью более 50 км. Всего в 2025 году благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Архангельской области планируют привести в нормативное состояние 169,65 км дорожной сети и 10 мостовых сооружений.