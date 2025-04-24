RusCable Live больше не будет выходить по пятницам

В декабре 2019 года RusCable.Ru начал проводить регулярные прямые эфиры. Привычный формат RusCable Live появился в марте 2020 года и постепенно превратился в полноценную Информационно - аналитическую программу и главный регулярный подкаст кабельной отрасли.

RusCable Live "перезапустил" отраслевой видеоформат, стал базой для старта первого кабельного радио Kabel.FM, создал форматы "Открытой студии" и позволил представителям рынка стать ближе друг к другу, дал новый формат восприятия отраслевой информации.

За 5 лет существования проекта был проведен 271 прямой эфир общей продолжительностью более 365 часов (15 суток непрервыного эфира). Более 100 гостей приняли участие в эфирах, а суммарное число просмотров на всех платформах (YouTube, Rutube, ВК, Vision, подкасты Яндекс, Apple и Kabel.FM) превысило 600 тысяч.

Зрители полюбили постоянные рубрики RusCable Live "Главные новости недели", "Инспекция по соцсетям", "Форум", "Ретроспектива", "Интернет-радар" и вспоминают ведущих программы: Елизавету Коробкову, Анну Марию Де Ла Пас, Евгению Амелехину, Александру Лукину, Карину Минкину, Викторию Демидову, Маю Танрибергенову, Олесю Снегиреву, а еще специальные выездные трансляции, новогодние марафоны и спецпроекты. Записи эфиров до сих пор пересматривают и набирают просмоторы на видеохостингах и подкаст-платформах. Многие участники и гости RusCable Live впервые появились перед камерами именно в нашем проекте. В RusCable Live возникли и свои традиции, внутренний юмор, клуб постоянных зрителей и, что немаловажно, интернет-хейтеров и троллей.

Команда RusCable.Ru очень долго работала над созданием формата и его развитием. Менялись рубрики, форматы, расписания, студии, техника, подача. Со временем была найдена та самая формула легкого пятничного аналитического шоу и подкаста, которое начиналось в 11:00 (почти всегда с небольшими опозданиями). Было сделано много проб и ошибок. Менялись обложки и описания, платформы вещания, содержание программ. Все менялось и развивалось вместе со зрителями.

Мы благодарим и компании-партнеры, которые поддерживали наши трансляции, рекламодателей и всех своих зрителей. Спасибо, что оставались с нами!

Но так не могло продолжаться вечно. Мир меняется. Меняются обстоятельства.

RusCable Live больше не будет выходить по пятницам. И в эту пятницу эфира уже не будет.