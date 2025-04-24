С начала года «Мособлэнерго» провело работы на 95 объектах для повышения надёжности электроснабжения абонентов

С начала 2025 года специалисты подмосковной электросетевой компании «Мособлэнерго» завершили работы по 95 объектам энергетики в рамках Программы повышения надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья. По состоянию на середину апреля общий процент выполнения программы, которая реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области, составляет 34%.

В рамках программы за первый квартал года специалисты провели капитальный ремонт более 9 км линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции 43 км ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также энергетики компании провели капремонт и замену оборудования в 32 трансформаторных подстанциях, по строительство и реконструкцию 65 трансформаторных и распределительных подстанций. На 6% выполнена программа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объём работ запланирован на летние месяцы.

"Повышение надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья - жилых домов, соцобъектов, производственных предприятий - это одно из наших приоритетных направлений деятельности. Уже в первом квартале этого года энергетики выполнили значительный объём работ: отремонтировали десятки километров линий, модернизировали электроустановки. Это не просто цифры - это реальное улучшение качества жизни людей, снижение числа отключений и создание устойчивой энергосистемы региона", - отметил Сергей Воропанов, министр энергетики Подмосковья.

Всего в 2025 году в соответствии с Программой повышения надёжности компанией будут проведены работы по ремонту, реконструкции и строительству 333 объектов электросетевого хозяйства. В течение года энергетики заменят 64,82 км проводов линий электропередачи, выполнят капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, реконструируют и построят больше 100 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 107 подстанций и распределительных пунктов. Также запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности 8,48 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Работы в рамках Программы проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по поводу качества электроснабжения. Задача – повышение стабильности подачи электроэнергии и снижение риска технологических нарушений в сетях. На формирование Программы влияет как сбор данных из разных источников, так и последующий эффект от ее реализации.

Напомним, что Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области реализуется «Мособлэнерго» с 2021 года. В 2024 году в неё были включены объекты из 33 округов Подмосковья. В 2025 году предусмотрены мероприятия по повышению надёжности электроснабжения уже в 35 округах Московской области.