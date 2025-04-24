Системный оператор принял участие в работе секции научно-технического совета Ростехнадзора

Член Правления, директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павел Алексеев принял участие в заседании секции № 7 «Совершенствование государственного энергетического надзора» научно-технического совета Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).

В ходе заседания совета были рассмотрены вопросы совершенствования государственного энергетического надзора, в том числе взаимодействия государственного энергетического надзора и субъектов электроэнергетики при выполнении противоаварийных мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварий в электроэнергетике.

По результатам обсуждения рассмотренных вопросов подтверждена их актуальность и приняты решения о необходимости их дальнейшей проработки.

В состав секции № 7 научно-технического совета входят руководители Управления государственного энергетического надзора, представители экспертных и научных организаций, руководители сетевых, генерирующих и газоснабжающих компаний. В рамках работы секции рассматриваются вопросы применения нормативных правовых актов по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок, анализу правоприменительной практики принятых нормативных правовых актов и выработка предложений по их изменению, профилактики производственного травматизма в отрасли и иные вопросы контрольно-надзорной деятельности.